Toter im Lainzer Tiergarten gefunden: Kein Hinweis auf Verbrechen

Nachdem am Donnerstagmorgen ein 23-jähriger tot im Lainzer Tiergarten gefunden worden war, steht nun fest, dass es sich nicht um ein Verbrechen handeln dürfte. Da die Umstände des Todes zunächst nicht klar waren, war eine Obduktion angeordnet worden. Das Ergebnis zeigt, dass der Mann aus großer Höhe gestürzt sein dürfte. Ein Fremdverschulden kann demnach ausgeschlossen werden.

Gefunden worden war der Tote in der Nähe der 20 Meter hohen Hubertuswarte.

Hilfe bei Suizid-Gedanken

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: