23-Jähriger tot im Lainzer Tiergarten gefunden

Wie die Wiener Polizei am Freitag mitteilte, wurde im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing ein Toter gefunden. Es soll sich um einen 23 Jahre alten Mann handeln. Die Ermittler stufen den Todesfall als "bedenklich" ein, was bedeutet, dass die Umstände nicht geklärt sind. Eine Obduktion soll klären, wie der Mann gestorben ist.

