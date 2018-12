Drogen und Geld sichergestellt: Drei Dealer in Haft

Die Ermittler waren den Männern bereits seit Wochen auf der Spur. Am Freitag nahmen Beamte des LKA Wien schließlich drei mutmaßliche Drogendealer fest. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamte neben Drogen auch 10.000 Euro Bargeld.

Die Ermittler observierten zunächst einen 21-Jährigen. Als sie den Mann festnehmen wollten, verschluckte er mehrere Kugeln Heroin und musste laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden. Zeitgleich wurde ein 22-jähriger Komplize geschnappt. Da die Kriminalisten einem weiteren Mann auf der Spur waren, führten sie eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Floridsdorf durch. Tatsächlich trafen sie einen 26-Jährigen an. Sobald die Beamten die Wohnung betraten, warf der Mann mehrere Päckchen mit Drogen aus dem Fenster. Diese wurden sofort von den Polizisten eingesammelt. Insgesamt wurden 75 Gramm Kokain, 120 Gramm Heroin und 10.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Die drei Männer sind in Haft, weitere Ermittlungen laufen.