Dritter Angriff auf Obdachlose in Wien: Polizei bittet um Hinweise

Der Mann wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr beim Hernalser Gürtel in der Josefstadt am Straßenrand sitzend entdeckt. Er hatte schwere Schnitt- und Stichverletzungen am Körper. Der 55-Jährige wurde ins Spital gebracht und notoperiert. Er befand sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Polizei prüft aufgrund gewisser Übereinstimmungen nun einen Zusammenhang mit ähnlichen Straftaten im Obdachlosenmilieu.