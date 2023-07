Möglicher Zusammenhang zwischen Messerattacken auf Obdachlose

Innerhalb von zehn Tagen kam es in Wien zu zwei Messerattacken auf obdachlose Menschen, von denen eine sogar tödlich endete. Am Morgen des 13. Juli hatte eine Passantin einen Mann leblos auf einer Parkbank am Handelskai gefunden.

Wie sich später hausstellte, war der Mann mit sechs Messerstichen getötet worden, die Leiche wies außerdem Schnittwunden auf. Bei dem Mann handelte es sich um einen 56-jährigen, der obdachlos war.