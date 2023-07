Leiche auf Parkbank: Neue Spuren und Suche nach Zeugen

Im Fall des Toten, der am Mittwochmorgen auf einer Parkbank am Treppelweg beim Handelskai gefunden wurde, gibt es neue Erkenntnisse. Spürhunde fanden 350 Meter entfernt vom Fundort der Leiche eine riesige Blutlache, die sie bis zu der Parkbank verfolgen konnten. Der Mann dürfte also dort erstochen worden sein und danach auf der Bank angelegt, oder sich selbst noch hingeschleppt haben. Wie schon am Mittwoch bekannt wurde, wies die Leiche sechs Messerstiche auf.

Auch die Identität des Toten ist nun klar. Es soll sich um einen 56-Jährigen handeln, der nicht in Österreich gemeldet ist. Möglicherweise war er obdachlos.

