Polizei sucht Serientäter: Dritte Messerattacke auf Obdachlose

Am Mittwoch um 2 Uhr Früh wurde am Hernalser Gürtel ein Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden. Einsatzkräfte der Berufsrettung versorgten ihn notfallmedizinisch und brachten den Verletzten in ein Spital. Im Krankenhaus konnten mehrere Stich- und Schnittverletzungen festgestellt werden. Nach einer Notoperation befindet sich der Mann derzeit nicht in Lebensgefahr.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere des Verletzungsbildes, ist von Fremdverschulden auszugehen. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Verletzten, der offenbar dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist, sind derzeit nicht geklärt.

Serientäter vermutet

Aufgrund gewisser Übereinstimmungen kann das Landeskriminalamt Wien einen Zusammenhang zwischen diesem und zwei weiteren Messerattacken auf Obdachlose nicht ausschließen. Entsprechende Betreuungseinrichtungen wurden von der Polizei bereits sensibilisiert. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, ermittelt auf Hochtouren.