Dritte Wiener Corona-Teststraße beim Austria Center öffnet Dienstag

Wien baut das Angebot der Gratis-Coronatests weiter aus: Am Montag ist eine weitere, insgesamt nun dritte Teststraße beim Austria Center (ACV) in der Donaustadt präsentiert worden. Sie öffnet am morgigen Dienstag. Prinzipiell kann sich dort jeder untersuchen lassen, die Station ist jedoch in erster Linie für Menschen gedacht, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen oder Spitälern besuchen möchten. Zugleich läuft auch der Aufbau für die vom Bund initiierten Massentests.

Anmeldung erforderlich

Personen, die sich beim ACV testen lassen möchten, müssen sich zuvor anmelden. Die Untersuchung ist täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr möglich. Eingerichtet wurde die Station am überdachten Vorplatz vor dem Kongresszentrum. Das Angebot richtet sich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, in der kritischen Infrastruktur oder bei Blaulicht-Organisationen.