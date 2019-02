Drei Zwischenfälle lösten U4-Chaos im Frühverkehr aus

"Ausnahmefall"

Was an diesem Donnerstagmorgen passierte, ordnen auch die Wiener Linien als "ungewöhnlich" ein. "Dass wir komplett stehen, ist der Ausnahmefall", sagt Barbara Pertl, Sprecherin der Wiener Linien. Am heutigen Donnerstagvormittag seien drei Dinge zusammengekommen, in zweien davon "haben wir nichts machen können", sagt Pertl. Wenn ein U-Bahn-Fahrer meldet, dass eine "betriebsfremde Person" - wie das im Wiener-Linien-Jargon heißt - den Gleiskörper betritt, dann muss der Strom abgeschaltet werden. Sicherheit gehe schließlich vor.

Wenn eine Person in der U-Bahn kollabiert, muss unverzüglich angehalten werden, um die Versorgung der Person zu gewährleisten. Dass die Wiener Linien den defekten Zug in der Station Friedensbrücke nicht schneller einziehen konnten, sei allerdings "blöd" gelaufen. Auch in so einem Fall gehe aber die Sicherheit vor: Um den Schaden zu beheben, muss der Strom abgeschaltet werden und dafür muss die U-Bahn stehen.