Drei Wiener Pop-up-Radwege bis 1. November verlängert

Drei der vier Pop-up-Radwege in Wien werden bis 1. November verlängert. Konkret bleiben die temporären Radspuren auf der Praterstraße und Lassallestraße - beide in der Leopoldstadt - und auf der Wagramer Straße/Kagraner Brücke in der Donaustadt bestehen, teilte das Büro von Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Mittwoch mit. Lediglich die Hörlgasse wird wie geplant mit Freitag rückgebaut.

Laut Aussendung wurden die drei verlängerten Pop-up-Radwege besonders gut angenommen, wurde auf eine entsprechende Evaluierung der Technischen Universität Wien verwiesen. Jener in der Hörlgasse am Alsergrund habe sich allerdings "nicht als die optimale Lösung für den Radverkehr herausgestellt". Hier werde mit dem Bezirk gemeinsam an einer langfristigen Umgestaltung gearbeitet, hieß es.