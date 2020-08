Drei Verletzte durch Zimmerbrand in Wien-Wieden

Am Montagmorgen mussten sechs Fahrzeuge der Wiener Berufsfeuerwehr mit 27 Einsatzkräften nach Wien-Wieden ausrücken. In der Goldeggasse war in einem Zimmer einer Wohnung im fünften Stock Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz.

Dichter Rauch drang bereits aus den Fenstern der Wohnung im 5.Stock, als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen. Sofort wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht und der Brand mit einer Löschleitung von außen bekämpft, während eine zweiter Löschleitung über das Stiegenhaus gelegt wurde, um den Brand von innen zu bekämpfen.

Drei Personen, die sich zum Brandausbruch in der Wohnung befanden, hatten sich bereits ins Freie und in das Stiegenhaus retten können. Alle drei zogen sich Verletzungen zu, wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.