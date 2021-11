Drei mutmaßliche Serieneinbrecher in Wien festgenommen

Am Montagnachmittag ist es der Wiener Polizei gelungen, gleich drei Männer festzunehmen, die im Verdacht stehen, mehrere Einbrüche in der Hauptstadt begangen zu haben.

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben zwei 38-Jährige und einen 41-Jährigen bei einem Einbruch in eine Leopoldstädter Wohnung auf frischer Tat ertappt. Die georgischen Staatsbürger konnten unter heftiger Gegenwehr erst in der U-Bahn-Station Stadtpark in der Innenstadt festgenommen werden.