Drei mutmaßliche Diebinnen in der Mariahilfer Straße festgenommen

Eine Ladendetektivin stoppte am Montagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Mariahilfer Straße drei Frauen. Diese sollen versucht haben, Waren aus dem Geschäft zu stehlen.

Als die Sicherungen an den Kleidungsstücken den Alarm auslösten, verließen die Verdächtigen fluchtartig das Geschäft. Die alarmierte Polizei konnte die mutmaßlichen Diebinnen allerdings aufhalten. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den Beschuldigten um drei Slowakinnen im Alter von 16, 22 und 41 Jahren handelt.

Sie sollen bereits in anderen Geschäften in Wien Diebstähle begangen haben. Die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt und die Frauen festgenommen bzw. die Minderjährige vernommen. Alle drei wurden schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

