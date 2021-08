Drei Jugendliche mit Messer bedroht: Festnahme in Wien-Favoriten

Drei Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren alarmierten am Montagabend die Polizei wegen einer Messerdrohung vonseiten zweier Jugendlicher am Humboldtplatz in Wien-Favoriten.

Ein 12-Jähriger kam zur Polizei und gab an, von zwei unbekannten Jugendlichen geschlagen und mit einem Klappmesser bedroht und oberflächlich verletzt worden zu sein. Im Zuge einer Fahndung konnten ein 12- und ein 17-Jähriger angehalten werden, die geständig waren.

Der 17-Jährige aus Bosnien-Herzegowina wurde festgenommen, sein Komplize - er ist strafunmündig - wurde den Eltern übergeben. Laut der Polizei konnte die mutmaßliche Tatwaffe nicht sichergestellt werden.

