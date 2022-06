Drei Autos in Floridsdorf ineinander gekracht

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am frühen Montagabend in Floridsdorf die Wiener Blaulichtorganisationen beschäftigt: Drei Pkw waren kurz vor 18.00 Uhr an der Kreuzung der Brünner mit der Stammersdorfer Straße kollidiert. Die Kfz waren ineinander verkeilt bzw. aufeinander gestapelt, berichtete Feuerwehrsprecher Bernhard Platzer. Eine Person wurde schwer, drei weitere leicht verletzt.