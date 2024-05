Vater und Sohn wegen versuchten Doppelmordes angeklagt

Klappmesser mit 11 Zentimeter Klingenlänge

Um 22.45 Uhr liefen sich die Kontrahenten allerdings am Reumannplatz erneut über den Weg, wobei der Syrer von neun Landsleuten begleitet wurde und der Tschetschene seinen Vater dabei hatte. Der Anklage zufolge zog der junge Tschetschene ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von elf Zentimetern und ging damit auf seinen Kontrahenten los, während sein Vater mit einem ebenfalls gezückten Messer die anderen Syrer in Schach hielt und daran hinderte, ihrem Freund zu Hilfe zu kommen. Der 22-Jährige versetzte seinem Widersacher - vermutlich aus Rache für die nachmittägliche Auseinandersetzung, bei der er den Kürzeren gezogen hatte - einen Stich in die Brust. Dann versuchten Vater und Sohn vom Tatort zu flüchten.

Einer der Syrer, der die Attacke auf seinen Freund mitansehen musste, nahm jedoch die Verfolgung auf, als die Tschetschenen in der Menschenmenge an der nahe gelegenen U-Bahn-Station untertauchen wollte. Er lief ihnen nach und holte sie ein, worauf auch er niedergestochen wurde. Dass er den Angriff überhaupt überlebte, ist insofern erstaunlich, als ein Stich die Brusthöhle eröffnete und in die Brustschlagader ging. Auch die Lunge wurde beschädigt. Dank einer funktionierenden Rettungskette und rascher notfallmedizinischer Versorgung konnte der Mann gerettet werden. Allerdings hatten Schaulustige die Einsatzkräfte an der Erste-Hilfe-Leistung behindert. Ebenso wurde die Polizei bei der Amtshandlung und an der Durchsetzung der Festnahmen der beiden Tatverdächtigen gestört.