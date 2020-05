Doppelmord: Schlug Täter auch in Schweden zu?

Ein 29-Jähriger, der am 21. Mai in Wien-Donaustadt ein Ehepaar getötet haben soll, steht auch in Schweden unter Mordverdacht. Das berichteten schwedische Medien am Freitag.

Am 23. April war westlich von Göteborg ein älterer Mann tot in seinem Haus gefunden worden. Der in Düsseldorf festgenommene Pole soll wegen der Ähnlichkeit der Fälle unter Verdacht der schwedischen Ermittler geraten sein.

Zu der Bluttat könnte es bei einem missglückten Einbruch in die Villa des Geschäftsmannes in Saltholmen gekommen sein. Mehr gab die Staatsanwaltschaft laut den Medienberichten nicht bekannt.