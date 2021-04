"Dooring": Lastenradfahrer stürzt in der Mariahilfer Straße samt Kind

Ein 50-jähriger Autofahrer soll am Mittwochvormittag in der Mariahilder Straße die Fahrzeugtür seines geparkten Wagens geöffnet haben, als gerade ein 37-jähriger Radfahrer mit einem Lastenfahrrad am Mehrzweckstreifen unterwegs war. Der Radlenker konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Tür, wodurch er stürzte.

Der 37-Jährige Radler wurde bei dem Unfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus leicht verletzt. Ein vierjähriges Kind, welches im Lastenrad mitfuhr, blieb unverletzt.

Polizei rät zum "Holländer Griff"

Um sogenannte "Dooring"-Unfälle, bei denen Fahrradfahrer mit plötzlich öffnende Autotüren kollidieren, zu vermeiden, empfiehlt die Polizei Autofahrern den sogenannten "Dutch Reach", auch als "Holländer Griff bekannt“.

Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet, dabei dreht sich der Oberkörper automatisch nach hinten. Dank des dabei entstehenden Schulterblicks lassen sich Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen und somit verhindern.

