Donaustadt: Hilfe für druckerlose Schüler

Nicht wenige Kinder, die jetzt Home Schooling betreiben müssen, haben keinen Drucker zu Hause, um Unterlagen ausdrucken zu können. Für die Betroffenen in der Donaustadt hat nun die Bezirksvorstehung ein eigenes Service eingerichtet: „Schickt eine Email mit den Unterlagen an die Bezirksvorstehung und wir drucken für euch aus“, informiert Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) via Facebook.

Die Absender werden verständigt, wenn die Ausdrucke bei Empfang der Bezirksvorstehung (22., Schrödingerplatz 1, Eingangsbereich) abzuholen sind. Die eMail-Adresse lautet: post@bv22.wien.gv.at