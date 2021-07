Donaukanal: Mann mit Eisenstange niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein 44-jähriger Mann war in der Nacht auf Dienstag am Donaukanal unterwegs. Im Bereich der Marienbrücke wurde er mit einer Eisenstange niedergeschlagen und ausgeraubt. Im Verdacht stehen zwei noch unbekannte Männer.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und gab an, dass zwei mögliche Tatverdächtige am Donaukanal zu Fuß Richtung Schwedenbrücke geflüchtet seien.

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um dunkelhäutige Männer handeln. Sie waren dunkel gekleidet, hatten kurze Hosen und helle Turnschuhe an. Zeugen, denen die Verdächtigen aufgefallen sind, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-62800.

