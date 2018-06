Donauinselfest: Zwischen Wonne und Willy

Schuhe, die zum Gehen gemacht sind. Dazu war auch den Gästen des Donauinselfests zu raten. Denn die elf Bühnen erstrecken sich über 4,5 Kilometer. Bei der Brigittenauer Brücke, war am frühen Nachmittag Dennis Beissert mit seinen Freunden anzutreffen. Alle mit einem Mojito in der Hand. „Zamm, zamm, zaahaamm!“, riefen sie und ließen die Plastikbecher gegeneinander prallen, dass die Limetten durch die Mojitos purzelten und die Luftballonhüte auf den Köpfen wackelten. Um dem Fest beiwohnen zu können, sind die sieben Freunde extra aus Tirol angereist – „aus Ellmau, dem Bergdoktor-Dorf“. Seit Jahren pilgert die Freundesgruppe am letzten Juni-Wochenende in die Bundeshauptstadt. Warum? „Ganz einfach: Weil’s leiwand ist!“

Sie sind nicht die einzigen Festivalbesucher, die eine weite Anreise in Kauf genommen haben. Auf dem Rrrrodeo, das seitlich neben der Hauptbühne zu finden ist, versucht sich Jann-Fabian Leitner auf einem wild rotierenden, überlebensgroßen Akku-Bohrer zu halten. 52 Sekunden lang schafft er es. Nachdem er aus dem Auffangbereich geklettert ist, erzählt er, dass er mit seiner Mutter sogar den Weg aus Osttirol auf sich genommen hat.

Ein Stückchen weiter flussabwärts, auf der Kinderinsel, war am frühen Nachmittag neben vielen Eltern und Kindern auch Jennifer D. anzutreffen. Ihre Söhne Christoph (4) und Sebastian (6) ließen sich Batman-Masken aufs Gesicht malen und übten sich im Sackhüpfen. An diesem Tag wird sie die Kinderinsel nicht verlassen. Aber sie würde am dritten Tag gerne ohne Kinder wieder kommen. Für Pizzera & Jaus, die Ö3-Headliner am Sonntag.