Donauinselfest: Die große Party hat begonnen

Bei hochsommerlichen Temperaturen und teils drückender Schwüle ist am Freitag das Wiener Donauinselfest in seine 41. Ausgabe gestartet. Noch bis Sonntag lädt das von der Hauptstadt-SPÖ veranstaltete Open-Air-Festival bei freiem Eintritt zu zahlreichen Konzerten sowie zu Sport- und Unterhaltungsprogramm. Den noch recht ruhigen Auftaktnachmittag nutzte die rote Prominenz, um eine erste Runde unter Genossen zu drehen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und seine sozialdemokratischen Stadtregierungsmitglieder mit Ausnahme von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky besuchten die Arbeitsweltinsel am äußersten Zipfel des Partygeländes bei der Reichsbrücke. Als Gast hatten sie Bundesparteichef Andreas Babler mitgebracht, um gemeinsam für Fotos zu posieren und zahlreiche Hände zu schütteln. Der Rathauschef bekannte, bei bisher allen 41 Ausgaben der Open-Air-Sause dabei gewesen zu sein. Für Babler war es auch nicht das erste Mal. Und er wollte auf der Insel noch „viele Kilometer machen“, wie er der APA sagte.

Auch wenn bereits einige Leute unterwegs waren, hielt sich der Zulauf zum 4,5 Kilometer langen Festgelände auch mit Fortschreiten des Nachmittags doch auffällig in Grenzen. Abseits der drückenden Hitze war wohl auch der um 18 Uhr anstehende Anpfiff des EM-Matches Österreich gegen Polen ein Grund. Babler wollte sich das Spiel trotz Inselverpflichtung nicht entgehen lassen und kündigte einen Besuch beim Public Viewing auf der Sportinsel an.

Stars aus Österreich

Musikalisch dürfte zwischen Bürgermeister und Bundesparteichef kein Blatt passen, ließen doch beide wissen, am heutigen Abend die Auftritte von Der Nino aus Wien und Voodoo Jürgens auf der Rockbühne nicht versäumen zu wollen, hätten diese doch das Wienerlied auf sensationelle Weise weiterentwickelt, so Ludwigs Expertise. Auch die Gigs von Wolfgang Ambros und Christina Stürmer am Samstag auf der Festbühne haben sich die beiden roten Chefs schon im Terminkalender eingetragen.