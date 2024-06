Alles, was man über das Donauinselfest 2024 wissen muss

Anreise mit den Öffis

Die Wiener Linien verdichten zum Donausinselfest ihre Intervalle. Drei Millionen Besucher und Besucherinnen sollen zur Party auf die Insel gebracht werden. Dafür sind das ganze Wochenende mehr als 600 Mitarbeiter der Wiener Linien im Einsatz. Gäste können die U-Bahnstationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) anfahren.

Von dort erreicht man das Festivalgelände in wenigen Minuten. Wer mit Bus oder Straßenbahn anreist, nimmt am besten die Linien 25, 26, 31 und 29A. Auf dem Festivalgelände werden außerdem drei temporäre Stationen von Wien Mobil Rad (an der Floridsdorfer Brücke, beim Haupteingang Handelskai und an der Reichsbrücke) errichtet. Dort können rund um die Uhr Räder ausgeliehen und zurückgebracht werden.