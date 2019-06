Donauinselfest: Ärger um „Knebelverträge“

600.000 Liter alkoholfreie Getränke, 500.000 G’Spritzte und 100.000 Dosen Red Bull – so viele Getränke werden laut dem Veranstalter am Donauinselfest, das in diesem Jahr von 21. bis 23. Juni stattfindet, verkauft.

Zumindest die letztgenannte Angabe über die doch beachtliche Menge an Energydrinks überrascht nicht: Alle Insel-Gastronomen müssen sich nämlich exakt an die „Gastro-Fibel“ halten. In dieser ist schriftlich festgehalten, welche Produkte bei welcher Bühne verkauft werden dürfen und welche nicht.

Das betrifft die Bier-Sorten, die ausgeschenkt werden dürfen, ebenso wie Rum, Kräuterlikör, Limonaden und Energydrinks. Auf der Schlagerbühne darf zum Beispiel nur Puntigamer-Bier verkauft werden, vor der Hauptbühne nur Ottakringer, erzählt ein Wirt dem KURIER.

Alle Gastrostände müssen zudem Red Bull im Sortiment haben – nicht nur das „normale“, sondern auch jenes ohne Zucker und die diversen fruchtigen Variationen. „Und dann trinkt das grüne Red Bull vielleicht nur einer und dir bleibt die ganze Palette von dem Zeugs übrig“, sagt der Gastronom, der schon viele Jahre beim Donauinselfest dabei ist. „Und wenn du die Packung angerissen hast, kannst du die natürlich nicht mehr auf Kommissionsbasis zurückgeben.“

Auch der Verkauf von Zigaretten ist geregelt. So dürfen heuer beispielsweise nur Zigaretten der Sorte Pall Mall verkauft werden. Wer gegen die Hausordnung verstößt, muss im Nachhinein mit Abzügen bei der Kaution (1.000 Euro) rechnen.