3 Dinge, die Sie zum Donauinselfest-Programm wissen müssen

Der Headliner der Electronic Music Bühne ist am Sonntag Darius & Finlay. Schon am Freitag legt Hugel, der Remix-Produzent des Disco-Hits „ Bella Ciao“ auf.

Auf der Schlagerbühne spielt am Freitag Semino Rossi und am Sonntag ist Marc Pircher mit seiner Band zu hören.

Auf der FM4-Bühne eröffnet am Freitag Jugo Ürdens den Abend. Als Hauptact folgen Camo & Krooked - zwei Musiker, die sich auf elektronische Musik spezialisiert haben. Am Samstag ist Yung Hurn Headliner, am Sonntag Tocotronic.