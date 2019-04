5 Dinge, die Sie über das heurige Donauinselfest wissen müssen

Dazu wollte Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, am Dienstag noch nicht alles verraten. Endgültige Details soll es im Mai geben.

So viel wissen wir aber bereits: Der Bereich soll „Empowerment Insel“ heißen. Die dort befindliche Bühne werde sich auf Musikerinnen konzentrieren. Und auch Informationen, die Frauen mehr interessieren könnten, soll es hier vermehrt geben.

Männer seien aber definitiv willkommen. Novak: „Der einzige Bereich, der nur für Frauen ist, ist die Damentoilette.“

5. Auch ein Event für Adrenalinkicks

Wer am Donauinselfest nicht nur die Musik, sondern auch die sportliche Betätigung schätzt, dem bieten sich auch heuer wieder einige Möglichkeiten: Am Samstag findet der Bubble Cup statt, ein Ball-Spiel, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in aufblasbaren, meist transparenten Kugeln stecken.

Wem das nicht genug Action ist, der kann einen Ritt am Rrrrodeo ausprobieren oder den Sprung vom 15 Meter hohen Obi Flower Tower oder einen Zehn-Meter-Sprung in ein Riesenluftkissen wagen.