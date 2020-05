So lief der Deal um die Copa Cagrana

Am 18. April unterschreibt Martin Jank vom Wiener Gewässermanagement (WGM) jenen Vertrag, der den Anfang vom Ende der Copa Cagrana bedeuten sollte. Dieser Coup und die Folgen daraus werden publik als der KURIER am 13. Mai darüber berichtet, dass um drei Uhr in der Früh mehrere Bagger mit Polizeischutz aufgefahren sind und gerade die Lokale an der Fortgehmeile schleifen (mehr dazu hier). Generalpächter Norbert Weber erfährt in den Morgenstunden telefonisch vom KURIER, dass seine Partymeile gerade zerstört wird. Die Schrecksekunde dauert bis zum Abend. Er schickt ein erbostes Mail an mehrere Medien und droht der Stadt mit einer Millionenklage.

Seither wird gerätselt, wie der Deal hinter den Kulissen eigentlich ablief: Alles begann im Herbst 2014. Weber suchte einen Unterpächter für die Lokalmeile. Er sprach mehrere Firmen an, unter anderem die Strabag von Hans-Peter Haselsteiner an und sogar die FPÖ. Doch niemand wollte die desolate Flaniermeile übernehmen.