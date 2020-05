Copa Cagrana wird zum Sandstrand

Dienstagabend herrschte großer Andrang. Die Lokale waren bummvoll, die Leute saßen auf dem Boden davor und tranken mitgebrachte Bierdosen, weil kein Platz mehr zu bekommen war.

So sah es zumindest an der Summerstage am Donaukanal aus. Fast das Gleiche könnte die Copa Cagrana, ein Gewässer weiter, anbieten. Doch dort war die Lage zum selben Zeitpunkt mehr als trist. „Es gab keine Gäste in allen Lokalen, in einem habe ich zwei Shisha-Raucher gesehen“, sagt Dennis Dewall. Während am Donaukanal gegen 23 Uhr noch pralles Leben herrschte und die Kellner sich über fette Trinkgelder freuten, war Dewalls umstrittener Fight-Club schon wieder zu. Nachdem ihm der Strom abgedreht worden war, sperrte er am Dienstag nun doch wieder auf. Die von ihm bei der Eröffnung hochgepriesene WC-Anlage ist demontiert. Nachdem der Vormieter 40.000 Euro bisher unbezahlte Wasserrechnung hinterlassen hat, gibt es vorerst kein kühles Nass.

„Wir haben nun eine neue Toilette, die ist sogar behindertengerecht“, sagt Dewall. Am 22. Mai steigt die offizielle Eröffnung mit Promis, und dann will er richtig durchstarten mit seiner Box-Arena nach thailändischem Vorbild. Die neuen Entwicklungen betreffen ihn nicht: „Der Fight-Club ist safe. Bei uns laufen jetzt wieder täglich Kämpfe.“