Copa Cagrana: Auf der Insel "in die Goschen haun"

Ein thailändisches "Klein-Pattaya" mit hartem Kampfsport – direkt neben einem 2,5 Millionen Euro teuren Gastro-Prachtbau der Stadt Wien. Das sorgt auf der seit Jahren heiß umkämpften Copa Cagrana für neuen Zündstoff. Während sich die zuständige Stadträtin Ulli Sima alles andere als erfreut zeigt, wird am Freitag eine Boxarena für rund 200 Zuseher eröffnet.

"Unser Vorbild ist Pattaya", erklärt der Betreiber, Dennis Dewall. Der Modelscout und Schauspieler ("Tatort", "Cop Stories") will die Copa Cagrana zur Kampfzone machen – im doppelten Wortsinn: "Das Konzept ist in Europa noch neuartig. Der Eintritt ist frei. Man kann ein Bier trinken und zuschauen, wie sich die Leute in die Goschen hauen."