Dildos und Klopapier: Scherz-Werbung in den Wiener Linien

Wer Freitagabend (oder Samstagvormittag) mit der U6 gefahren ist, hat sich möglicherweise über einige sehr spezielle Werbeplakate in den U-Bahn-Waggons gewundert. Wo sonst etwa Nachhilfe-Institute Werbung schalten, hing ein Plakat mit einer Klopapierwerbung. Eine Klopapierrolle um 18.30 Euro. "Pandemieaktion" war daneben zu lesen. Und: "plus 25 Prozent auf jede Rolle". Das Logo der Werbung erinnert frappant an jenes der Spar-Supermarktkette.

Gleich daneben war ein ähnliches Plakat zu sehen, beworben wurden allerdings keine Klopapierrollen, sondern Dildos. "Besser als ein Stock im Arsch" war daneben zu lesen. Zu sehen war auch ein Logo, das jenem von "Burger King" ähnelte. "Dildo King" schrieb man aber stattdessen.