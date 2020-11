Diese Verdächtigen könnten Juwelier Berthold S. getötet haben

Er war der Juwelier der österreichischen Fußballstars - Mitte Oktober wurde er vor seinem Geschäft in der Nähe des Rochusmarktes in Wien-Landstraße tot aufgefunden. Fest stand bisher nur, dass der 74-jährige Berthold S. mit einem Messer niedergestochen wurde. Er dürfte dann mit schweren Verletzungen vor sein Geschäft geflohen sein, wo er diesen erlag.

Dem Juwelier wurden am Abend des 14. Oktobers auch zahlreiche Schmuckstücke gestohlen, deswegen ermittelt das Landeskriminalamt in Richtung Raubmord. Die Polizei ging zunächst von drei Verdächtigen aus. Warum diese so brutal vorgegangen sind, ist immer noch ein Rätsel - nun haben die Ermittler aber erste Spuren zu den Verdächtigen veröffentlicht.