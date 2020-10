Die Wiener sollen ihre Vögel zählen

Als Bewohner offener und halboffener Landschaften mit Büschen und Bäumen kann man ihn in Wien in Bereichen mit höherem Grünanteil, etwa in Parks und Gärten sowie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entdecken.

Auch an Waldrändern und in lichten Wäldern, wie etwa in Teilen des Wienerwaldes, fühlt sich der Sperling wohl. Feldsperlinge sind treue Partner. Hat sich ein Weibchen einmal für ein Männchen entschieden, wird es ihm ein Leben lang treu bleiben. Feldsperlinge sind gesellige Vögel.