Die Schulen zweiter Klasse

„Es ist nicht okay, dass das Schulalltag ist. Im Sommer oft zu heiß und im Winter mancherorts zu kalt“, sagt Haberler. Nicht nur ÖVP und FPÖ haben sich der Kritik der Schülerunion längst angeschlossen; im KURIER lässt auch der grüne Koalitionspartner Kritik an der roten Containerpolitik aufkommen: „Das ist schon das Ergebnis eines Planungsversäumnisses“, sagt die grüne Bildungssprecherin Martina Wurzer. „Das kann nur eine temporäre Lösung sein. Unser Ziel muss lauten, dass vorausschauende Bildungspolitik in zehn Jahren mobile Klassen obsolet macht.“



Ein nur schwacher Trost sei es auch, wenn sich Schüler und Lehrer so wie am Enkplatz mit den Boxen aus Stahl oder zunehmend auch Holz abgefunden haben. Denn selbst ein KURIER-Rundruf bei Direktoren und Schulsprechern zeichnet ein tendenziell gleichgültiges bis positives Bild. Der Tenor lautet: „Wir Schüler haben uns daran gewöhnt“ oder „als Direktor bin ich dankbar um den zusätzlichen Raum“.