Die neuen Bilder vom IKEA beim Westbahnhof

Zwei der vier Geschäfte, die jetzt im "Blauen Haus" untergebracht sind - eine Filiale der Bäckerei Mann, sowie ein Frisörstudio - pausieren bis zur Eröffnung des IKEA Westbahnhof. Die Apotheke und Hörgerätestudio sind in Übergangslokale übersiedelt: Die Apotheke in die Bahnhofcity Wien-West, das Hörgerätestudio in die Gerstnerstraße.

Alle vier werden ab 2021 unter Arkaden an der Äußeren Mariahilfer Straße wiedereröffnet.