Die Handschellen klickten im Schlaf

Zu diesem Zeitpunkt war die Exekutive – ein europäischer Haftbefehl war ausgeschrieben – dem Duo längst auf den Fersen. Am Freitag um 8.10 Uhr klickten dann dank eines aufmerksamen McDonald’s-Mitarbeiters die Handschellen. Nachdem sich die Gesuchten in der Toilette der Fast-Food-Kette verkrochen hatten, gingen sie in den Lokalbereich. Dort dürften die beiden an einem Tisch eingeschlafen sein.

Ein Mitarbeiter erkannte die Gesuchten. Zu diesem Zeitpunkt patrouillierte die Bereitschaftseinheit der Polizei in unmittelbarer Nähe des Restaurants. Die Polizisten wurden vom Mitarbeiter auf der Straße informiert, gingen ins Lokal und setzten die zwei Gesuchten fest. Für eventuelle Gegenwehr blieb keine Zeit, auch Waffen oder Bombenpläne wurden nicht gefunden. McDonald’s-Firmensprecherin Ursula Riegler bestätigte die Festnahme und betonte: „Wir waren nur zufällig Schauplatz der Festnahme.“