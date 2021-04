Muss man auch nicht, wie sich zeigt: Seit vergangenem Herbst ist Vincenz Peters mit an Bord und kümmert sich hauptsächlich um die Gemmazone. Anders war die Arbeit für die drei Landkind-Gründer nicht mehr zu bewältigen, ohne die Qualität leiden zu lassen. Als Nächstes ist eine Ausweitung der Lieferfenster angedacht. Über kurz oder lang wird die Gemmazone aber an den Plafond stoßen. „Die Struktur des Ganzen ist das Gute, aber sicher auch die Grenze“, sagt Peters. Das Liefergebiet kann kaum mehr erweitert werden, soll das Essen weiterhin heiß ankommen.

Agenturmodell

Rom denkt aber ohnehin schon viel weiter. Ihm schwebt eine Art Franchisemodell vor: „Wir wollen eine Struktur schaffen und weitergeben, aus der heraus sich die Leute ihre eigenen Gemmazonen basteln können.“

Im Hintergrund soll eine Art Agentur stehen, die sich um Webshop, Werbung und Logistik kümmert. Diese könnte die monatlichen Grundkosten für diese drei Komponenten festlegen und sich abgelten lassen. „Die Vision wäre eine Gemmazone in Wien-West, eine in Wien-Ost, eine in Graz und so weiter. Dann könntest du mit jeder Gemmazone, die dazukommt, auch die Reichweite der anderen erhöhen.“

Und dann müsste das Landkind die Plattform auch nicht mehr querfinanzieren. Derzeit verbleiben 15 Prozent des Bruttoverkaufswerts der anderen Unternehmen bei den Landkindern. Kostendeckend sei das nicht. Aber um die dicke Kohle gehe es ihnen ohnehin nicht, sagt Rom.