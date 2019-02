Die etwas andere Frühstückstafel für Obdachlose im Esterhazypark

Mittagessen und Kaffee aufs Haus

Aber nicht nur Private setzen sich für Obdachlose ein, auch Wirte. Seit vergangener Woche bietet das orientalische Restaurant Pharoo auf der Mariahilfer Straße 186 in Wien-Rudolfsheim diesen kostenlosen Service an. „Bei uns bekommt man Suppe, Hauptspeise und Tee“, sagt Chef Alaa El Habashy. Sieben bis zehn Obdachlose finden jeden Tag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr Platz. „Neben orientalischer Küche bieten wir auch österreichische an. Bei uns gibt es zum Beispiel auch Paprika Rahmschnitzel“, sagt El Habashy. Den Service gibt es quasi seit Anfang an, denn das Lokal hat erst seit wenigen Wochen geöffnet.