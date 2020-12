Detektiv schnappt mutmaßliche Ladendiebin

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in die Vorgartenstraße gerufen, weil ein Ladendetektiv eines Drogeriegeschäfts dort eine 58-jährige Staatsangehörige der russischen Föderation dabei beobachtet hatte, wie sie mehrere Flaschen Parfum eingesteckt hatte.

Zweiter "Besuch" an diesem Tag

Auf den Überwachungskameras war zu sehen, dass die selbe Frau an diesem Tag am Vormittag schon einmal mehrere Flaschen Parfum gestohlen hatte. Dieser Diebstahl wurde offenbar nicht bemerkt, da die Tatverdächtige eine präparierte Tasche hatte. Die Beamten konnten zahlreiche Parfumflaschen, 950 Euro Bargeld sowie die präparierte Tasche sicherstellen. Die 58-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

