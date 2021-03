Der Wiener Baustellen-Sommer beginnt heuer schon zu Ostern

U-Bahn-Ausbau prägt "echten" Baustellen-Sommer

Am Friedrich-Schmidt-Platz wird bereits am neuen U-Bahn-Knoten Rathaus gearbeitet. In den Sommermonaten kommt es wegen Tunneldeckensanierungen an der U2-Stammstrecke auch bei Museumsplatz, Museumsstraße und Getreidemarkt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Franz-Josefs-Kai ist das Projekt „NEU4“, also die Sanierung der U4, der Grund für Sperren. Von Ende Juni bis Anfang Oktober wird hier zwischen Dominikanerbastei und Marienbrücke gearbeitet.

Im Bereich der geplanten Station Matzleinsdorfer Platz starten weitere Tiefbauarbeiten am Gürtel. Dadurch kommt es zur Verengung von Abbiegespuren sowie zu Fahrstreifeneinschränkungen in der Gürtel-Unterführung.