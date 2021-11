Der Schulausflug ging diesmal zum Impfbus

Ein Vorbild in Sachen Corona-Impfung möchte die Berufsschule für Frisur und Maskenbild in Floridsdorf sein: Bereits zum dritten Mal organisierte die Schule am Donnerstag eine Impfaktion beim Impfbus am Floridsdorfer Bahnhof, an der sich auch diesmal wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler beteiligten.

„Die Diskussion um das Impfen ist sehr emotional geworden“, sagt Lehrer Hubert Keil. „Wir möchten mit unserer Aktion einen positiven Impuls setzen.“

Wo geimpft wird

Die beiden Impfbusse der Stadt Wien sind auch heute, Freitag wieder im Einsatz. Und zwar beim Karl-Marx-Hof in Döbling und in der Islamische Föderation Anadolu (10., Gudrunstraße ggü. 115). Die Betriefszeiten sind jeweils von 11 bis 16:30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.

Angeboten werden Impfungen für Personen ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einzig ein Lichtbildausweis und wenn vorhanden eine E-Card sind vorzuweisen.