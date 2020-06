Der Mythos von billigeren Privaten

Die EU machte in den 1990er-Jahren, als der Binnenmarkt in Kraft trat, die Liberalisierung und Deregulierung der Wirtschaft zum Prinzip. Das fördere den Wettbewerb und verspreche mehr Gewinn, lautete die Botschaft.

Großbritannien, traditionell angetan vom Freihandel, marschierte voran. In London wurde die Wasser- und Energieversorgung, die U-Bahn, die Abfallbeseitigung und Teile des Gesundheitssystems privatisiert. Paris, Berlin und andere Städte folgten. Wasserleitungen wurden an Unternehmen verkauft, in Stockholm übernahm ein chinesischer Betreiber den U-Bahn-Betrieb. Heute sind die Stockholmer sehr unzufrieden, die Kosten sind hoch, Teile des U-Bahnbetriebes wie die Reinigung hat die kommunale Verwaltung wieder übernommen.

Auch in anderen Städten gibt es ein Umdenken: Berlin will Anteile der Wasserwirtschaft zurückkaufen, Grenoble hat das schon gemacht, in London und Paris steigt die Unzufriedenheit der Konsumenten, das Wasser ist verschmutzt, weil Rohre nicht erneuert werden. EU-Umfragen ergeben, dass Konsumenten die öffentliche Grundversorgung bevorzugen.

In den 27 EU-Staaten tragen öffentliche Dienstleistungen 26 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU bei, das sind knapp 2500 Milliarden Euro. Mehr als 30 Prozent aller Beschäftigten in der EU, rund 64 Mio. Arbeitnehmer, haben einen Job bei diesen Dienstleistern. Die Investitionen der großen Netzinfrastrukturunternehmen (Elektrizität, Gas, Post, Telekommunikation, öffentlicher Verkehr, Bahn, Wasser, Müllabfuhr) machen jährlich 6,4 Prozent (1503 Mrd. Euro) der EU-Gesamtinvestitionen aus. Die Zahlen finden sich in einer Studie der EU-Kommission (Mapping the Public Services), die Mitte 2010 veröffentlicht wurde. Aktuellere Daten liegen nicht vor.