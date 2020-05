Der Juni wird in Wien zum Regenbogenmonat

500.000 bunt kostümierte Demonstranten bescherten der Wiener Regenbogenparade im Rahmen der EuroPride voriges Jahr einen Teilnehmerrekord. Heuer sieht die Lage aufgrund von Corona komplett anders aus. Kein einziger Fußgänger wird "andersrum" (also gegen die Fahrtrichtung) die Ringstraße entlang marschieren, um auf Homo- und Transsexuellen-Rechte aufmerksam zu machen. Ganz verzichten will die Stadt Wien auf die Feierlichkeiten aber nicht - und ruft deshalb ab 3. Juni den „ Regenbogenmonat“ aus.

Der ganze Monat stehe im Zeichen der Vielfalt und Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen), stellt Antidiskriminierungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ) in Aussicht. Verdeutlicht wird das unter anderem durch die Hissung von Regenbogenfahnen am Wiener Rathaus, bei den Wiener Bädern, den Wiener Linien, bei Wiener Wohnen, an der Bildungsdirektion sowie an Wiener Schulen. Darüber hinaus wird es einen weiteren Schutzweg in Regenbogenfarben geben.

Regenbogenplatz & Fensterl Parade

Am 13. Juni verwandelt sich der Rathausplatz zudem in einen Regenbogenplatz. Dort gibt es die Möglichkeit, ein Foto mit großem Regenbogenmotiv zu machen. Riesige Platzhalter weisen darauf hin, dass der Rathausplatz bereits für die Pride 2021 bereit steht. Zudem unterstützt SISTERS, ein Verein für queer feministische Kunst und Kultur, mit der "Fensterl Parade" die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community im öffentlichen Raum.