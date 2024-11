Der Begräbnissänger singt: „Time To Say Goodbye“

Seit dem Jahr 2001 ist Jan Leibnitz als Begräbnissänger aktiv. Die Zahl der Einsätze schätzt er auf „bis zu 7.000“. Er kann somit sehr fundiert von seiner täglichen Arbeit erzählen.

Am öftesten verlangt werden in Wien weiterhin die Klassiker „Ave Maria“, „Time To Say Goodbye“, „Candle in the Wind“ und „My Way“. Jedoch wurde das Repertoire zuletzt deutlich erweitert: „Die Leute trauen sich bei ihrer Liedauswahl heute mehr als vor fünfzig Jahren.“

Ihrer Kreativität sind laut Sänger auch keine Grenzen gesetzt: „Wenn es tröstet, gibt es genau genommen auch kein falsches Lied.“

Gesungen wird somit, was gewünscht wird, sagt Jan Leibnitz. Dann fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu: „Bei Heavy Metal und indischen Obertongesang stoßen wir allerdings an unsere Grenzen.“