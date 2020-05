Der 16-Millionen-Euro-Fall: Soko-Donau-Star ermittelt

Gregor Seberg ist fassungslos. Sonst hartgesottener Kriminalpolizist in der TV-Serie "Soko Donau", bringt ihn ein Fall in der Seestadt Aspern zur Verzweiflung. 16,1 Millionen Euro hat die Stadt hier versenkt. Für die satirische Puls4-Sendung "Bist du deppert" hat Seberg das Versagen der Wien Energie bei einem geplanten Geothermie-Kraftwerk akribisch untersucht. "Was mir das Ganze sympathisch macht. Selbst die großen Hirne der Stadt machen Fehler", sagt Seberg. "Was es mir unsympathisch macht: Es ist unser Steuergeld, das da versenkt wurde."