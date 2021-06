Demonstration vor A1-Zentrale wegen Internetsperren in Belarus

Vor der Zentrale des teilstaatlichen Telekommunikationskonzerns A1 Telekom Austria hat am heutigen Mittwochabend eine Demonstration wegen Internetsperren in Belarus stattgefunden. Nach Angaben der NGO „Epicenter.works“ waren rund 30 Menschen zur Konzernzentrale in Wien-Leopoldstadt gekommen und hielten dabei unter anderem Schilder mit der Aufschrift „SHUTDOWN powered by A1“ in die Höhe. Ein Polizeisprecher sagte der APA, es seien keine Zwischenfälle berichtet worden.