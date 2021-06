Belarus: Neue EU-Sanktionen gegen Lukaschenko-Unterstützer

Die Sanktionen sollen am Montag am Rande des Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg abschließend beschlossen werden. Dies gilt laut Diplomaten aber als Formalie, eine Diskussion dazu findet nicht mehr statt. Dann werden auch die Namen der Betroffenen im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Weiter in Arbeit sind die zusätzlich geplanten Wirtschaftssanktionen gegen Belarus (Weißrussland). Sie könnten die Kali- und Ölindustrie des Landes wie den Finanzsektor treffen.