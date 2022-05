Demokratie im Turnsaal: Wiener Kinder- und Jugendparlament gestartet

Nachhaltiger Schaden dürfte aber keiner angerichtet worden sein, alle tun danach wieder motiviert mit, als es gilt, ein Plakat für die Abschlusspräsentation zurück im Plenum zu gestalten.

Komplexer Prozess

Als nächstes folgen im Juni „Co-Creation-Workshops“, in denen gemeinsam mit Vertretern der Bezirke sowie mit ausgewählten Dienststellen der Stadt die Ideen zu konkreten Projekten weiterentwickelt werden sollen. Ende September folgt dann das zweite Plenum, in dem entschieden wird, welche Projekte allen 5- bis 20-Jährigen der Stadt zur Online-Abstimmung vorgelegt werden. Zudem sollen die Delegierten dann auch an der Umsetzung der übrigen Kinder- und Jugendstrategie arbeiten.

Ein herausfordernder und vor allem auch komplexer Prozess, sagt Isabella Steger, Leiterin der Koordinationsstelle für die Kinder- und Jugendstrategie bei Wienxtra. „Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen zu empowern, auf Augenhöhe Projekte zu entwickeln.“ Schließlich ist es das Ziel, „Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt“ zu machen, wie Wiederkehr im Rahmen der Eröffnung sagte.

Dafür gilt es aber beim nächsten Mal, auch im Setting die beschworene Augenhöhe herzustellen. Wertschätzung hat viele Ebenen.