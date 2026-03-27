Lobau-Autobahn: Gegner rufen zur Demo in Wien auf

Der Protest gegen die Lobau-Autobahn ist nie verstummt, aktuell nimmt dieser jedoch wieder Fahrt auf. Unter dem Motto "Au statt Autobahn" rufen Umweltinitiativen, Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft sowie Künstlerinnen und Künstler zum Protest gegen den Bau der S1 Wiener Außenring Schnellstraße. Polizeilich angemeldet ist die Kundgebung für den 18. April um 15 Uhr im Esslinger Jazzpark/Bill-Grah-Park in der Donaustadt.

Hintergrund ist, dass bereits in den nächsten Wochen die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt von Groß-Enzersdorf bis Knoten Süßenbrunn beginnen sollen. Ihr Protest richtet sich laut Ankündigung gegen "Naturzerstörung, Bodenversiegelung und veraltete Verkehrspolitik".

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An dem Straßenprojekt werde trotz deutlicher Kritik aus der Wissenschaft und zunehmender Proteste von Umweltorganisationen, Bürgerinitiativen und Anrainerinnen festgehalten. Kritiker warnen vor einer "Sackgassen-Autobahn" Besonders kritisch sieht man auch, dass mit dem ersten Abschnitt begonnen werden soll, obwohl noch ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) anhängig ist. Es werde damit de facto mit einer "Sackgassen-Autobahn" begonnen.

Angekündigt sind für die Kundgebung Beiträge aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die Stellungnahmen zu den Themen Bodenversiegelung, Klima und Verkehrspolitik sowie zur ökologischen Lage der Lobau. Lena Schilling : "Der SPÖ ist Klimaschutz egal" Zu Wort meldet sich auch ein durch das Lobau-Protestcamp bekannt gewordenes Gesicht: Lena Schilling, EU-Abgeordnete für die Grüne. Der Lobau-Tunnel sei nicht nur klimapolitisch falsch, sondern stehe auch rechtlich auf wackeligen Beinen.

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Ein neues Gutachten von Konrad Lachmayer für die Umweltschutzorganisation Virus kommt zu dem Schluss, dass der geplante S1-Abschnitt gegen EU-Recht verstoßen könnte, weil eine verpflichtende Strategische Umweltprüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Der KURIER berichtete.