Demo im Regen: Fahrradboten protestierten in Wien in kleiner Runde

„Hier zu stehen, bei diesem Wetter, das ist die Realität der Fahrradboten“, sagt Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida. Auch im Regen würden die Fahrradboten ihre Arbeit erledigen und den Menschen zu Hause das „Notwendigste“, etwa Essen, bringen.

Mehrere Fronten

Am Dienstag könnten der Regen und der Wind aber auch Mitschuld daran gewesen sein, dass sich nur um die 30 Personen zur Demo eingefunden haben. „Wir haben uns schon etwas mehr erwartet, aber wir kämpfen derzeit an mehreren Fronten“, sagt ein Sprecher der vida. Kundgebungen und Betriebsversammlungen gab es am Dienstag nämlich auch vor den Lieferando-Standorten in Salzburg und Linz. Die Betroffenen seien entsprechend erschöpft.