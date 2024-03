Foodora und Co. streiken: Heute fällt das Mittagessen aus

Wer heute Mittag Pizza, Burger, Sushi und Co essen will, muss vielerorts in ein Lokal gehen oder selbst kochen. Denn Bestellungen über Telefon oder online werden oft nicht angenommen. Der Grund: Fahrradboten und Essenszusteller wollen mit Warnstreiks von 13 bis 15 Uhr in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt Druck bei den stockenden Lohnverhandlungen machen.